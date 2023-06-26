MFÖ'nün Özkan Uğur'u öldü iddiası! Eşi isyan etti: Şerefsizler...

Amansız bir hastalıkla mücadele eden MFÖ'nün Özkan Uğur'u aylardır amansız bir hastalıkla mücadele ederken, dün Özkan Uğur'un öldüğü iddiası sosyal medyaya yayıldı. Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim" diyerek sitem etti.

Tedavisi devam eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim" diyerek sitem etti. Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada tık peşinde koşanların her gün bir ünlüyü sözde öldürerek para ve tık kazanma ahlaksızlığı tam gaz devam ediyor. 'Öldü' yalanının son kurbanı Özkan Uğur oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" açıklamasını yaptı.

Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere tepki göstererek şunları kaydetti:

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“Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece ‘tık’ almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler… Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”