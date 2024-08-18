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Kadın - Aile Mezopotamya'da bulundu: 1000 yıllık yemek tarifi; Nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? Bunu yapın
Kadın - Aile

Mezopotamya'da bulundu: 1000 yıllık yemek tarifi; Nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? Bunu yapın

Yeniakit Publisher
2024-08-18 19:02:00 - 2024-08-18 19:06:22
Mezopotamya'da bulundu: 1000 yıllık yemek tarifi; Nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? Bunu yapın

Orta Doğu'da yapılan kazıda bulunan üç büyük tablet çoğunlukla güveç tarifleri içeriyor; en küçüğü daha sonraki bir döneme ait ve et suyundan bahsediyor.

Orta Doğu'da yapılan bir arkeolojik kazıda ortaya çıkarılan çivi yazısıyla kaplı küçük kil tabletler muhtemelen 1911'den beri Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'ndaydı. Üzerinde tıbbi ilaç tarifleri olduğu düşünülüyordu.

Fransız araştırmacı Jean Bottéro, tabletlerin ne dediğini ancak 1980'lerin başlarında anlayabildi. Onlar yaklaşık 4 bin yıldır, akşam yemeğinden bahsediyorlardı.

BBC Türkçe'deki Veronique Greenwood imzasıyla yayımlanan makaleye göre, üç büyük tablet çoğunlukla güveç tarifleri içeriyor; en küçüğü daha sonraki bir döneme ait ve et suyundan bahsediyor.

Et ve güveç

Birkaç yıl önce Barjamovic, Lassen ve yemek tarihçisi Nawal Nasrallah da dahil bazı uzmanlar bu yemeklerin bugün nasıl görüneceği konusunda bazı çalışmalar yaptı. Nasrallah, tariflerin tamamının güveç ve et sularından oluşmasının çarpıcı olduğunu belirtiyor.

Et suyu içinde et ve sebzelerden oluşan güveç, modern Irak yemeklerinin temel bir parçası ve aynı zamanda Orta Çağ Irak yiyeceklerinin de önemli bir özelliğiydi. Tabletlerden birinde yer alan Tu'hu olarak bilinen kuzu güvecinin tarifi:
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Sonra bacak etini yağda mühürle.

Tuz, bira, soğan, roka, kişniş, İran arpacık soğanı, kimyon, pancar, su ekle.
Ezilmiş pırasa, sarımsak ve daha fazla kişniş ekle.
Sonra Mısır pırasası olan kurrat ekle.
Pancarlar onu kırmızıya çevirsin..

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