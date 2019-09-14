Mezitli’ye yeni kent merkezi

Mezitli Belediyesi tarafından Yenimahalle ile AtatürkMahallesi’nin kesişme noktasına yapılan belediye hizmet binasının ardından, kaymakamlık binası yapılması için arsa tahsis edildi. Yaklaşık 6 bin 500metrekare alanda 4 kat olarak inşa edilecek olan kaymakamlık binasıtamamlandığında tapu, nüfus, sosyal yardımlaşma gibi müdürlükler aynı çatıaltında buluşacak.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık hizmet binası gibikamu kurumlarını da içerisine alan yeni kent merkezi projesi, bölgede bulunanesnaf ve vatandaşlar tarafından da beğeni ve heyecanla karşılandı.

“Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz"

En büyük hayalinin çok merkezli bir kent oluşturmak olduğunu söyleyen MezitliBelediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenimahalle ve Atatürk mahallerimizin ortanoktasına modern bir yapıda, uzun yıllar kurumun ihtiyacına yanıt verecek birhizmet binası yaparak ilk adımı attıkları bilgisini verdi. Daha sonra aynı bölgedekaymakamlık binası yapılması için arsa tahsis ettiklerini ifade eden Tarhan, “Asılhedefimiz yerel yönetimlerin ve mahalli idarelerin aynı yerde olmasıdır. Halkımızadaha iyi hizmet verebilme ve kolaylaştırma açısından böyle bir hizmete gerekduyulduğu görüşündeyiz. Belediye binamızı tamamlamamızın ardındankaymakamlık binası inşaatı da başladı. Biz belediye binamızla aynı dönemdebitirilmesini planlıyorduk ama yaşanan ekonomik krizin inşaat sektörünüetkilemesi nedeniyle projeye biraz geç başlandı. Yaptığımız girişimler sonrasıkaymakamlığın yanı sıra çeşitli kamu kurumları aynı çatı altında hizmet vermeyebaşlayacak. Bununla paralel olarak, eski hal tesislerinde de yıkım çalışmasınabaşladık. Yapılacak yıkım sonrası alanın altı otopark, üzeri ticaret merkezlerininde yer aldığı kent meydanı olacak şekilde proje hazırladık. Projemizintamamlanmasıyla birlikte Mersin’in en büyük ve en modern kent meydanı Mezitli’debulunacak. Bu bölge, ikinci bir kent merkezi durumunda olacaktır” dedi.

“Önemli olan ilçede yaşayanların mutlu olması"

Mezitli’yi 3 merkezi olan bir kent olarak düşündükleri bilgisini verenTarhan,“Eski belediye binamızın da bulunduğu bölge şuan mevcut çarşı olarakkullanılıyor. Bu proje ile birlikte ikinci bir kent merkezine daha kavuşmuş olacağız.Sonra üçüncü kent merkezini de Tece’de otoban bölgesine düşünüyoruz. Çokhızlı gelişen Mersin’in ve Türkiye’nin en modern ve çağdaş olan ilçesi Mezitli’ninihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyoruz. Önemli olan halkımızın mutluluğudur.Mezitli, mutlu insanların yaşadığı bir kent olsun istiyoruz. Bu mutluluğu sağlamakamacıyla bu tür planlamalar yapıyoruz" diye konuştu.

“Bu bölge Mersin’in en önemli yeri olacak"

İlçede esnaflık yapan işletmeci Mikail Arslan, Mezitli Belediyesi’nin AtatürkMahallesi’ne taşınmasından sonra kendisinin de işyerini bu bölgeye taşıdığınıbelirterek, "Ben zaten Mezitli Belediyemiz Atatürk Mahallesi’ne geldikten sonraişletmemi burada açma kararı aldım. Şimdi Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ıngirişimleriyle kaymakamlık binası da buraya geliyor. Sadece kaymakamlık değil,tapu, nüfus gibi müdürlükler gelecek. Kent meydanının yapılmasıyla bu merkezçok hızlı bir biçimde gelişecek. Sanayi ve hal tesisleri de başka bölgeyetaşınınca bu bölge Mersin’in en önemli yeri haline gelecek" ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100’e varan nüfus artışı var"

Akdeniz Mahallesi Muhtarı Kemal Aydoğdu ise Başkan Neşet Tarhan’ın görevegelmesiyle birlikte Mezitli’nin yaşanabilir bir kent konumuna geldiğini dilegetirerek, "Modern bir kent haline gelmesinde Başkanımız Neşet Tarhan’ın büyükpayı var. Yaşanan bu gelişme ile nüfusumuzda yüzde 100’e yakın bir artış oldu.Başkanımız, yolları ve parklarıyla Mezitlimizi bu hızlı nüfus artışına hazırladı.Bunları yaparken kentin her bölgesini geliştirecek projelere imza attı. Bunlardanbirisi de Atatürk ve Yenimahalle’yi içerisine alan ’Yeni Kent Meydanı’ projesi oldu.En çok şikayetlerden birisi olan kaymakamlık binasının uzak olması ve kurumlararasındaki mesafe kaldırılarak bu proje ile yan yana geliyor. Son derece modernve önemli bir kent merkezine daha kavuşmuş olduk” dedi.