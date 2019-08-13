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Mezitli’ye çiçek pazarı

Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçek pazarı kurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:54
Mezitli’ye çiçek pazarı

Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçek pazarı kurdu. Çocuk Sokağı yanında kurulan pazarda, çiçekçilerin kendi yetiştirdikleri birbirinden güzel çiçekler satılıyor.


Çiçek pazarı ile bölgenin havası da yapısı da değişti


Belediye olarak üreticiyi her zaman desteklediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Köşe başlarında olumsuz görüntüler oluşturarak iş yapmaya çalışan seyyar çiçekçilerimizi bir bölgede toplayarak Çiçek Pazarımızıoluşurduk. Bu pazarı açarken de tek şartımız vatandaşların satacağı çiçeği kendisi üretmesiydi. Pazarımızı açtık ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiçekçiler de burayı benimsedi. Vatandaşlar da artık Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçek pazarı olduğunu biliyorlar” dedi.


"Sokak ekonomisini güçlendiriyor, işsizliğe su serpiyoruz"


Sokak çalışanlarını esnaf statüsüne kavuşturmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Tarhan, "Ülkemizin en önemli sorunlarından birisinin işsizlik olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyor, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza özellikle kadınlara ekonomik düzeyde katkı sağlamayı planlıyoruz. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işgüdümünde hayata geçirdiğimiz çiçek pazarımız, bir nebze de olsa işsizlik sorununu ortadan kaldıracaktır. Bu projemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Özellikle kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere herkese, bahçesinde ve balkonunda yetiştirdikleri çiçekleri satmaları için yer tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Mezitlili vatandaşların unutulmaya başlanan sevdiklerine çiçek alma kültürünü yeniden yaşamasını istediklerinin altını çizen Tarhan, “Mezitli’de seyyar olarak çiçekçilik yapan vatandaşlarımızı bir araya toplayarak, Mezitlililere çiçek kültürünü hatırlatmak istedik. Üreten vatandaşımızı desteklerken bölgenin görüntüsünü de değişmesini sağladık. Bölge vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bir alan oldu. Vatandaşlarımız da çiçek üreten insanlarımız da son derece memnun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:54
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