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Mezitli’de yazlık sinema ünlü oyuncuları ağırladı

Yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından birisi olan Mezitli Belediyesi yazlık sinema, ünlü oyuncuları ağırladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:17
Mezitli’de yazlık sinema ünlü oyuncuları ağırladı

Yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından birisi olan Mezitli Belediyesi yazlık sinema, ünlü oyuncuları ağırladı. Yazlık sinemaya gelen sinemaseverler ’Sarı Sıcak’ filmini oyuncuları ile birlikte izledi.


Mezitli Belediyesi yazlık sinema, Mersinlilerin sıcak yaz gecelerinde en çok tercih edilen mekanlarından birisi olmaya devam ediyor. Haftada 4 gece, Türk, dünya ve animasyon türleri arasından seçilen birbirinden güzel filmlerinin gösterildiği yazlık sinema yüzlerce Mersinliyi bir araya getiriyor. Bu hafta Anadolu insanının yaşam mücadelesinin anlatıldığı ’Sarı Sıcak’ filmini izlemek için gelen sinemaseverleri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Filmde rol alan oyuncular Gökhan Şimşek, Bayram Polat ve Süleyman Dağlıoğlu yazlık sinemada Başkan Neşet Tarhan’ın konuğu olarak filmi izledi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği genç oyuncular, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Yazlık sinemada seyircilerle birlikte film izleme keyfinin kendileri için de önemli bir mutluluk olduğunu ifade eden konuk oyuncular, “Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan çok önemli bir mekan kazandırmış. Son derece nezih ve nostaljik bir ortamda sinemaseverler film izliyor. Dileyen nostaljik tahta sandalyede dileyenlerde şezlong ya da armut minderde film izleyebiliyor. Başkanımız Neşet Tarhan’a böylesi güzel bir hizmeti hayata geçirdiği için teşekkür ederiz” dedi.


Saygın sanat gazeteleri tarafından Mezitli Belediyesi yazlık sinemasının Türkiye’nin en güzel 10 sinemasından birisi olarak seçildiğini söyleyen Başkan Tarhan ise "Sinemamız artık Mersin’de bir klasik haline geldi. Bugün de gösterimde olan Sarı Sıcak filminde oynayan Mersinli oyuncular Gökhan Şimşek, Bayram Polat ve Süleyman Dağlıoğlu konuğumuz oldu. Okullarımızın açılmasıyla birlikte yazlık sinemamız sona erecek. Önümüzdeki yıllarda da Mersinlilere en güzel filmleri izletirken ilginç sürprizler yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.


Bu tarz etkinliklerin sevgiyi çoğalttığını, halkın birbiriyle kaynaşarak dayanışma ruhunu arttırdığını ifade eden Tarhan, “Belediyeciliğin en önemli kurallarından bir tanesi, vatandaşların sosyalleşmesini sağlamaktır. İstiyorum ki, vatandaşlarımız her fırsatta bir araya gelsin, birlik olup, büyük bir aile olalım. Toplum olarak bir arada olmak beni oldukça mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz Yazlık Sinema ise sosyal belediyeciliğin ve bütünleşmenin önemli bir örneğidir. Sezonun önemli filmlerini çok cüzi fiyatlara vatandaşlarımıza izletirken, aynı zamanda özlenen bir nostaljiyi yaşatmış da oluyoruz. 5 yıldır vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Ben de fırsat bulduğum zamanlarda gelip burada film izliyorum. Bu anlayış ile ilerleyeceğiz ve halkımızın kültürel gelişimlerine katkıda bulunacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:17
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