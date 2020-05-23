  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Mezitli’de bayram tedbirleri alındı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsün etkilerinin devam ettiği günümüzde olağanüstü şartlarda bayram kutlamaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:02:42 -
Mezitli’de bayram tedbirleri alındı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsün etkilerinin devam ettiği günümüzde olağanüstü şartlarda bayram kutlamaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.


Bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlatan Tarhan, “Mart ayından bu yana aldığımız tedbirlerle korona virüs belasını ilçemizden uzak tutmayı başardık. Ancak tehlike halen devam etmekte. Maalesef Ramazan Bayramı sevincini de doyasıya yaşayamayacağız. Tüm çabamızın, bayramlaşma esnasında heba olmaması adına devletimiz de çeşitli tedbirler alarak sokağa çıkma kısıtlaması yaptı. Halkımızdan bu tedbirlere dikkat ederek bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.


Gerek bayram öncesi gerekse bayram boyunca tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Tarhan, “Tüm birimlerimiz, bayramı en iyi şekilde geçirebilmeniz adına hazırlıklarını yapmıştır. Gerekli hijyen ve temizlik çalışmaları yapılmış, halkımızın yoğun bulunduğu bölgelerde tedbirler alınmıştır. Yine bayram alışverişlerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gereken denetimler sağlanmıştır” diye konuştu.


Başkan Tarhan, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini Mezitli Belediyesine bildirebileceklerini kaydetti.


Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Tarhan, halkın huzur ve rahat bir ortamda bayram geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, “Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı