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Mezitli Belediyesi Su Parkı, bayramda rekor kırdı

Mezitli Belediyesi Su Parkı, Kurban Bayramı boyunca Mersin’in bunaltıcı sıcağında serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:42
Mezitli Belediyesi Su Parkı, bayramda rekor kırdı

Mezitli Belediyesi Su Parkı, Kurban Bayramı boyunca Mersin’in bunaltıcı sıcağında serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Bayramın 2’nci gününde aşırı sıcaktan bunalan bini aşkın Mezitlili, Su Parkında serinlemenin yolunu seçti.


Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaz sıcaklarının etkisini göstermesi ile birlikte kapılarını vatandaşlara açan Mezitli Belediyesi Su Parkı, bir günde bin 350 kişiyi ağırladı. Su parkına girebilenler, serinlemenin ve eğlencenin tadını çıkarırken, çok sayıda Mersinli de kapıdan dönmek zorunda kaldı.


Çocuk ve büyük havuzu, oyuncak grupları, kafeterya, soyunma odaları ve duşları içinde barındırması dolayısıyla yediden yetmişe her yaştan vatandaşa hitap eden su parkında, vatandaşlar yemek yeme olanağı da buldu. Vatandaşlar, aileleri ile birlikte huzurlu ve eğlenceli vakit geçirebildikleri Mezitli Belediyesi Su Parkını tercih ettiklerini ifade ederek, “Ancak lüks otellerde ve büyük tatil köylerinde bulabildiğimiz imkanları Mezitli Belediyesi sayesinde evimizin hemen yanında bulabiliyoruz. Ayrıca ailece vakit geçirmek için de son derece ekonomik ve güvenle serinleyebilmemiz için çok temiz suyu var” dediler.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı değerlendirmede, Mersinlilerin su parkını tercih etmelerinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. Tarhan, “Denizle iç içe yaşayan Mersinliler serinlemek için yüzmeyi tercih ediyor. Su parkımız, havuza girme imkanı bulamayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza doyasıya eğleneceği nezih bir ortam hazırladık. Burada yüzdükten sonra yiyecek ve içecek hizmeti alabilecekleri kafeteryamız güzler yüzlü personeli ile hizmet veriyor. Güvenlik kameraları, duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolapları ve tuvaletler belediye personeli kontrolünde kullanılıyor. Okulların açılacağı tarihe kadar havuzlarımız ve Su Kafemiz hizmet vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:42
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