Mezitli Belediyesi Su Parkı, 3 ayda 30 bin kişiyi ağırladı

Mezitli Belediyesi Su Parkı’nın bu yıl 30 binin üzerinde ziyaretçisinin olduğu bildirildi.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, su, eğlence ve güneşin buluştuğu tesis, sıcak yaz aylarında, çocuk ve büyük yüzme havuzu, oyuncak grupları, kafeterya, soyunma odaları ve duşları içerisinde barındıran su parkı, Mersin ve çevre illerden gelenlerin nefes alabildikleri, aileleri ile birlikte huzurlu ve eğlenceli vakit geçirebildikleri merkezlerin başında geliyor. Mezitli Belediyesi Su Parkı bu yaz açık bulunduğu 3 aylık süre içerisinde 30 bini aşkın vatandaşı ağırladı. Su Parkı’ndan 2 bin 500 engelli, şehit ve gazi ailesi de yararlandı. Su Parkı içerisinde bulunan su kafe de eşsiz lezzeti ve güler yüzlü hizmeti ile tercih edilen bir mekân oldu. 2 bini aşkın vatandaş, havuza girmediği halde yemek ve dinlenmek amacıyla su kafeyi kullandı.

Yazlık sinemada 49 film gösterimi yapıldı

Aynı dönem içerisinde açık olan yazlık sinemada sıcak yaz akşamlarında Mersinlilerin serin kaçamağı olarak yerini aldı. 8 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında 49 film gösterimi yapıldı, bu filmlerin bir kısmı ücretsiz olarak sunuldu.

Vatandaşların sıcak yaz aylarını sorunsuz geçirebilmesi amacıyla hizmete sunulan su parkı ve yazlık sinemanın en çok tercih edilen yerler arasında gösterilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımız, su parkımızdan ve yazlık sinemamızdan sorunsuz şekilde yararlanmakta. Son derece titiz şekilde hazırladığımız tesislerimiz, ilgili kurumlardan da tam not aldı. Yapılan incelemelerde su parkımızın bölgenin en temiz havuzu olduğu tescillenirken, yazlık sinemamız da Türkiye’nin ilk 10yazlık sineması arasında gösterildi. Vatandaşlarımızın ilgisi de haklı gururumuzu kanıtlamıştır” dedi.

Vatandaşların sorunsuz bir biçimde yararlanabilmesi için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını söyleyen Başkan Tarhan, "Vatandaşlarımızın doyasıya eğleneceği nezih bir ortam hazırladık. Burada yüzdükten sonra yiyecek ve içecek hizmeti alabilecekleri kafeteryalarımız mevcut. Bunun yanında, engelli vatandaşlarımız hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Özellikle engellilerimize özel düzenlemeler yaptık. Engellilerimiz, girişten başlayarak soyunma kabinleri, havuzları ve tesisimizin diğer imkânlarından kolaylıkla yararlanabildiler" diye konuştu.