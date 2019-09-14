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Mezitli Belediyesi aşure dağıttı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü düzenleyerek, vatandaşlara aşure dağıttı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:31
Mezitli Belediyesi aşure dağıttı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü düzenleyerek, vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure kazanının başına geçen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.


Mezitli Belediyesi önünde Başkan Tarhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen aşure dağıtımına, CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Ali Mahir Başarır, Alevi Dernekleri Mersin Şube Başkanı Ferdi Koç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alevi Dedesi Kazım Açıktepe’nin okuduğu dua ile başlayan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Tarhan, Muharrem ayı dolayısıyla Mezitli Belediyesi olarak aşure günü düzenlediklerini söyledi. Tarhan, “Aşure gününün, Hz Hüseyin ve evlatlarının Kerbela’da şehit edildiği gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün ve yarınlarda duygularımızı taşkınlığa götürmeden, soğukkanlılığımızı kaybetmeden, fedakarlığı, insan sevgisini, özgürlük mücadelemizi sürekli kılmalıyız. Bizler, halkımıza zulüm yapan, onurumuza, haklarımıza el uzatanlara, özgürlüğümüzü elimizden almak, adaleti yok etmek isteyenlere karşı her zaman eylem ve sözlerimizle karşı çıkmak durumundayız. Yezit orduları çadırlara saldırdığında Hz. Hüseyin, Ebu Süfyan soyunun yandaşlarına; ‘Dininiz yoksa ve ahiret azabından korkmuyorsanız bile, bari dünyada mert ve özgür karakterli olun. Sizin savaşınız benimle. Kadınlar ve çocuklardan ne istiyorsunuz?’ diyordu. Günümüzde kadın ve çocuklara taciz, tecavüz edenlerin yezitlerden ne farkı var? Hepimiz, halkımıza zulmeden zalim yöneticilerin olmadığı Türkiye için mücadelemizi sürdürme zorunda ve kararlılığında olmalıyız” dedi.


Etkinlikte daha sonra okunan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:31
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