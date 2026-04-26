Mezhepçi Şii-Alevi komutan: 'Beşşar'dan bir milyon Sünniyi öldürmek için izin istedim!'
Dünya

Mezhepçi Şii-Alevi komutan: 'Beşşar’dan bir milyon Sünniyi öldürmek için izin istedim!'

Mezhepçi Şii-Alevi komutan: 'Beşşar’dan bir milyon Sünniyi öldürmek için izin istedim!'

Suriye İç Savaşı'nın en karanlık figürlerinden biri olan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Arap Alevisi Cemil Hasan’ın kan donduran ifadeleri, rejim içerisindeki sistematik mezhepçiliği ve sivil halka yönelik katliam planlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Suriye İç Savaşı'nın en karanlık figürlerinden biri olan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Arap Alevisi Cemil Hasan’ın kan donduran ifadeleri, rejim içerisindeki sistematik mezhepçiliği ve sivil halka yönelik katliam planlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Ordu Yönetiminde %99 Şii Tahakkümü

Devrik Esed rejiminin kara kutusu olarak bilinen Cemil Hasan’ın, görev süresi boyunca ordudaki Sünni komutanları tasfiye ederek yerlerine Şii isimleri getirdiği belirtiliyor. İddialara göre, bu stratejik hamleler sonucunda ordu komuta kademesinin %99’u Şiilerden oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Katliam Karşılığında "Teslimiyet" Teklifi

Hasan’ın, iç savaşın gidişatını değiştirmek adına Beşşar Esed’den akılalmaz bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir milyon Sünni sivilin öldürülmesi için izin isteyen Hasan'ın, bu büyük suçun bedeli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) giderek tek başına teslim olmayı ve tüm sorumluluğu üstlenmeyi teklif ettiği öğrenildi.

Kirli Miras: İşkence ve Tasfiye

Hava Kuvvetleri İstihbarat biriminin başındayken binlerce sivilin işkence görmesi ve kaybedilmesinden sorumlu tutulan Hasan, Suriye halkına yönelik uygulanan şiddetin mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu son ifşaatlar, rejimin iç savaş boyunca izlediği mezhepçi politikaların ve insani bedellerin vahametini bir kez daha kanıtlar nitelikte.

Ömer

Alevilere sorsan hepsi insancıl barışçı hümanist im derler amaaa ellerine bir fırsat geçse varya Allah esirgesin

Ben Murat

Vardır Allahın bir bildiği, dikkat edin Allahın Tuzağı daha Çetindir.
