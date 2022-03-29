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Gündem Mezhep savaşı başladı! Papa'dan Moskova'ya kritik uyarı
Gündem

Mezhep savaşı başladı! Papa'dan Moskova'ya kritik uyarı

Rus Ortodoks Kilisesi'nin lideri Patrik Kirill ile görüşen Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, "İşgali haklı çıkarmak için dinin arkasına saklanmayın" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 07:43:00 -
Mezhep savaşı başladı! Papa'dan Moskova'ya kritik uyarı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi'nin 75 yaşındaki lideri ve uzun süredir Rusya Devlet Başkanı Putin'in müttefiki olan Patrik Kirill ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi.

Katolik kilisesinin lideri, Rus Patriğini işgali haklı çıkarmak için dinin arkasına saklanmaması konusunda uyardı.

Putin'in Ukrayna'yı "Rus dünyasının" bir parçası olarak görmesi ile Patrik Kirill'in Ukrayna ve Belarus'daki kiliseler üzerinde hakimiyet iddia etmesi paralel olarak değerlendiriliyor.

Ortodoks kiliseleri Rusya'dan kopuyor

İki ülke arasındaki gerginlik sebebiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 2018'de Moskova Patrikhanesi'nden ayrılmış; hayal kırıklığına uğrayan Kremlin, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını elde etmesini sağlayan İstanbul merkezli Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile bağlarını koparma kararı almıştı.

Savaşın başlamasından sonra da Hollanda Ortodoks Kilisesi, Rus Kilisesi'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Hollanda Ortodoks Kilisesi de tıpkı Ukrayna Kilisesi gibi Fener Rum Patrikhanesi'ne katılma kararı almıştı.

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