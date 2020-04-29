  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mezarlıktaki Yasin cüzleri ve Kuranı Kerim CD’lerini yaktılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Adile Mezarlığındaki Yasin cüzleri ve Kuran-ı Kerim CD’leri yakıldı.

2020-04-29 11:15:42 -
Mezarlıktaki Yasin cüzleri ve Kuranı Kerim CD’lerini yaktılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Adile Mezarlığındaki Yasin cüzleri ve Kuran-ı Kerim CD’leri yakıldı.


Mustafakemalpaşa Adile Mezarlığında, yakınları vefat etmiş vatandaşların Yasin okuması amacıyla mezarlığın çeşitli bölgelerinde özel bölmeler içerisinde cüzler konulmuştu. Vatandaşlar mezarlık ziyaretlerinde bu kitapları alarak vefat eden yakınları için dua ederken, yaşanan saldırıda Yasin kitaplarının ve Kuran-ı Kerim CD’lerinin yakılması büyük tepki çekti.


Adile Mezarlık 4. Sokak ile 6. Sokak kesişiminde yer alan bu kutunun kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis ve belediye soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı
Gündem

Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, koronavirüs salgını sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi değiştirmek için İran'a saldıracağın..
İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi
Gündem

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelg..
Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu
Gündem

Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu

Adana'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli Ali El Hemdan, polisin silahının kazara ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. "Sur..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı