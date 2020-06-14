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Yerel

Mezarlıktaki silahlı kavgada kan aktı!

Gaziantep'te Asri Mezarlık alanı içerisinde 5 kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:33:00 -
Mezarlıktaki silahlı kavgada kan aktı!

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık alanı içerisinde 5 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tetiği çeken belli değil

Kavga sırasında kim tarafından çekildiği henüz belirlenemeyen tabancanın ateş alması sonucu Aydın K. (32) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Aydın K, kurtarılamadı. Aydın K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayın ardından kaçan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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