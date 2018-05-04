Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mezarlıktaki gizemli kız bulundu söylentisi ortalığı karıştırdı!

Çorum, 5 gündür mezarlığa gelip ağlayan gizemli kızı arıyor. Vatandaşlar mezarlık etrafında beklerken bir kişi "Kız bulundu" diye bağırınca, ortalık karıştı.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:12
Mezarlıktaki gizemli kız bulundu söylentisi ortalığı karıştırdı!

Çorum'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, mezarlığa gelen vatandaşlar arasında gizemli kızın bulunduğuna dair hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR MEZARLIĞA AKIN EDİYOR

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda olayın ortaya çıktığı günden itibaren Ulu Mezarlığa akın etmeye devam ediyor.

"KIZ BULUNDU" SÖYLENTİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin "kız bulundu" diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu. Bunu duyan vatandaşlar bir grup canını hiçe sayarak demir korkuluklarından atlayarak mezarlık içerisinde gizemli kızı aramaya başladı. Bazı vatandaşlarda gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.'nin mezarına giderek inceleme yaptı.

VATANDAŞLAR MEZARLIKTAN ÇIKMADI

Söylenti ile birlikte her geçen dakika mezarlık içerisinde artan insan kalabalığı nedeniyle mezarlık görevlileri de zor anlar yaşadı. Görevliler mezarlığa giren vatandaşları dışarı çıkarmak için, "Arkadaşlar lütfen mezarlığı boşaltalım. Herhangi bir sorun çıktığı zaman biz sorumluluk kabul etmeyiz" anonsları yapıldı. Buna rağmen vatandaşların mezarlıktan çıkmayarak gizemli kızı görmek için birbiriyle yarıştı.

FIRSATA ÇEVİRDİLER! ESNAF PAMUK ŞEKER VE ÇEKİRDEK SATTI

Esrarengiz olayı fırsata çevirenlerin de olduğu görüldü. Bazı esnafların insan yoğunluğunun bulunduğu Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi'ne gelerek çekirdek ve pamuk şeker sattığı görüldü. Ayrıca olayı duyan bazı vatandaşlarında küçük çocuklarını alarak mezarlığa geldikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 13:12
  1. Çorum
  2. çorum
  3. Mezarlıktaki kız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    1. Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    2. Muharrem İnce, Oğan'ı yanında istiyor!
    3. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    6. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    7. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    8. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    9. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    10. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    11. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    12. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    13. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    14. Cuma Hutbesi!
    15. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    16. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    17. Altında son durum ne?
    18. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    19. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    20. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın