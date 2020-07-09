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Mezarlıkta korkunç olay: Yaralılar var

Gaziantep'in Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:58:00 -
Mezarlıkta korkunç olay: Yaralılar var

Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında mezarlıkta çıkan kavgada, 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

Tabanca ve av tüfekleri kullanıldı

Olay, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Otomobillerle mezarlığa gelen husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 3 kişi, kimin ateşlediği bilinmeyen kurşun ve saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

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