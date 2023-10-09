  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'in katliamlarına uyuyan Papa Filistin saldırıya geçince uyandı!

Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldı! Beklenmedik bu gelişme yayınlandı

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı

Yunanistan'da devlet Tüm İsrail askerleri için peş peşe 20 uçuş planlandı! Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında

El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

Türk devi sponsor oldu: Türkiye'nin devleri desteği verdi! 4. SEERC İstanbul Konferansı çok ses getirecek

İsrail Cumhurbaşkanı olacakları gözler önüne serdi

İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

Çinli rakibi pazar payını kapmak istiyor: ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Çin'den ABD'ye teknoloji savaşı!
Yerel Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Yerel

Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-09 10:54:00 -
Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.

 Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Asri Mezarlık’ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin Fehmi L.’ye (34) ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Fehmi L.’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dururken, incelemelerin ardından Fehmi L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23