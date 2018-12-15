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Mezarlık yakınında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Bitlis'te Güroymak Asri Mezarlığı yakınlarında bulunan Naim Dayan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:37
Mezarlık yakınında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Naim Dayan (30), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Güroymak ilçesinde meydana geldi. Güroymak Asri Mezarlığı yakınlarında bulunan Naim Dayan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dayan, olay yerine çağrılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:37
  1. Bitlis
  2. Silahlı saldırı
  3. Naim Dayan

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