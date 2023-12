Mezarları bulunan 9 bin yıllık şaman kadın ve yanındaki bebeğin gizemi çözüldü! Onun oğlu değilmiş

1934 yılında Bad Dürrenberg’deki inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen, MÖ 7.000 ila 6.800 yıllarına tarihlenen yetişkin bir kadın ve bir bebeğin çifte mezarı, Orta Avrupa’daki Mezolitik Çağ’ın olağanüstü mezar buluntularından biri olarak kabul ediliyor.

Oturarak gömülen kadının yanında bırakılan alışılmadık objeler ve bedensel anomalileri nedeniyle, bunun bir şaman cenazesi olduğu düşünülüyor.

Yeni genetik araştırmalar, artık kadın ve çocuk arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor: erkek çocuk onun oğlu değildi, dördüncü veya beşinci dereceden akrabasıydı.

Kadının genomunda analiz edilen fenotipik değişkenler, onun nispeten koyu bir tene, koyu, düz saçlara ve mavi gözlere sahip olduğunu gösteriyor.

Şaman mezarı

Kadınla birlikte gömülen olağandışı eşyalar arasında, çakmaktaşından eserler ve taş aletler, kemik ve boynuzdan eserler, bir parça kırmızı aşı boyası, en az üç su kaplumbağasının kabuğu da dahil olmak üzere bir dizi hayvan kemiği ve kısmen delinmiş hayvan dişleri yer alıyor.

Geyik boynuzları ve altı adet kısmen delinmiş yaban domuzu dişleriyle birlikte bu buluntular muhtemelen baş veya vücut süsleriydi. Kadının mezar hediyeleri ve bedensel anomalileri nedeniyle, bu bir şamanın cenazesi olarak yorumlanıyor.

2024 Devlet Bahçesi Sergisi hazırlıklarının bir parçası olarak alanda daha sonra yapılan kazılar, yalnızca cesedin gömülmesi ve konumlandırılmasına ilişkin yeni bulgular sağlamakla kalmadı, aynı zamanda açıkça cenazeye atfedilebilecek çok sayıda yeni buluntuyu da ortaya çıkardı. Delinmiş hayvan dişlerinin yanı sıra hayvan kalıntıları, taş eserler ve büyük miktarda insan iskeleti kalıntıları da bulundu.

Halle (Saale) Tarih Öncesi Devlet Müzesi’ndeki Bad Dürrenberg şamanı. C: Juraj Lipták, State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Şaman kadın

Çalışma, 30 ila 40 yaşlarındaki kadının, o döneme özgü olarak yaklaşık 1,55 metre boyunda, ince yapılı bir kişi olduğunu ortaya çıkardı. İskeletinde, özellikle de avcı-toplayıcılarda yaygın olarak görülen alt uzuvlarında belirgin kas bağlantıları yoktu.

Kafatasının tabanında, büyük oksipital deliğin kenarında küçük bir daralma şeklinde bir anomali vardı. Bu alan, anormal şekilde gelişmiş bir kan damarının iziydi. Birinci boyun omuru, doğuştan gelen bir büyüme kusuru nedeniyle tam olarak oluşmamıştı ve kemerin yalnızca yüzde 40’ına ulaşmıştı. Omurga kemerinin yuvarlatılmış ucu, büyük oksipital delikte daha önce gözlemlenen kusura karşılık geliyordu.

Bu bağlamda araştırmacılar, çeşitli komplikasyonlarla birlikte kan damarının sıkışmasının, karşılık gelen baş duruşuyla mümkün göründüğünü öne sürüyor. Yeniden yapılan kazılarda buluntular arasında ikinci boyun omurunun bulunması da bunu doğruluyor. Bu omur aynı zamanda çıkıntılı bir kemik tokası şeklinde vertebral süreçle sınırlı bir anomali gösteriyor. Bu durum, beyne giden kan damarlarından birinin tıkanmasını makul kılıyor.

Bu durum, belirli bir baş duruşunun benimsenmesiyle kasıtlı olarak meydana gelebilir. Sonuçların kişinin sağlığı açısından ciddi veya tehlikeli olması muhtemel değil. Ancak gözbebeklerinin istemsiz hareketi olan nistagmusun bir kan damarının tıkanmasından kaynaklanabileceği düşünülebilir. Bu olağandışı özellik esrarengiz olarak algılanmış olabilir ve kasıtlı olarak yapıldığında kadının şaman rolünü güçlendirmiş ve hatta haklı çıkarmış olabilir.

Genetik araştırmalar, şamanın genomik ata profilinin, Orta ve Batı Avrupa’dan gelen birkaç düzine diğer Mezolitik avcı-toplayıcı bireyle doğrudan örtüştüğünü ortaya çıkardı; bu profil genellikle Batılı avcı-toplayıcı soyu olarak adlandırılıyor.

Bad Dürrenberg genomunda analiz edilen fenotipik varyantlar, şamanın nispeten koyu bir ten rengine, koyu, düz saçlara ve mavi gözlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu kombinasyon Batı Avrupa’daki avcı-toplayıcı bireyler arasında oldukça yaygındı ve şaman kadın bu görünümü Loschbour, Mullerthal (Lüksemburg), La Braña, Asturias (İspanya) veya Somerset’teki (İngiltere) Cheddar Adamı gibi bölgelerde yaşayan çağdaş Mezolitik bireylerle paylaşıyordu.

Şaman mezarındaki çocuk

Bad Dürrenberg bölgesinde yapılan yeniden kazılar sırasında kısmen korunmuş bir bebek iskeleti keşfedildi. Şakak kemiğinin keşfi bu bireyin genetik analizini mümkün kıldı.

Her iki kişiden ve özellikle de kadından yüksek kaliteli veriler mevcut olduğundan, araştırmacılar ayrıca, genomdaki iki kişi tarafından paylaşılan bölümlerin varlığı, miktarı ve uzunluğu açısından genom verilerini taramak için yeni geliştirilen “kökene göre kimlik” adı verilen bir yöntemi de kullanabildiler.

Parçalı antik DNA’da yaygın olduğu gibi, eksik verilerle başa çıkmak için optimize edilen bu yöntem, biyolojik olarak daha yüksek dereceli akrabalığın ve 10. dereceye kadar çekincelerle tespit edilmesine olanak tanıyor.

Araştırmacılar, iki Bad Dürrenberg bireyiyle ilgili olarak, çift arasında paylaşılan soy bazında tanımlanan yolların sayı ve uzunluk dağılımının, dördüncü veya beşinci derecedeki genetik akrabalığa eşdeğer olduğunu buldu. Bu akrabalık derecesi, yetişkin kadını küçük çocuğun potansiyel büyük-büyük-(büyük)-büyükannesi yapacak doğrudan bir çizgi varsayılırsa, dört veya beş nesil arayla eşdeğer olabilir.

