Mezarı açan cinayet ekibi şaşkına döndü
Mezarlığın içinde kazılmış yer gören vatandaş durumu polise bildirdi. Savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:53
Adana'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti. Olay yerine gelen savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kabrini ziyaret için mezarlığa gelen bir vatandaş, mezarların arasında kazılmış bir yer görünce durumu mezarlık personeline bildirdi.
Polise bildirdi
Mezarlık personeli izinsiz defin yapıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu.
İki adet bez parçası çıktı
Ceset gömüldüğü düşüncesiyle olay yerine cinayet ekibi sevk edildi. Savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Kazılan mezar kapatıldı.
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