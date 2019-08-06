0553 313 94 23

Mezara da zam geldi! İstanbul’da gömülmek el yakıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarla boş mezar yeri fiyatları 30 bin liradan satılıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 13:21
Mezara da zam geldi! İstanbul’da gömülmek el yakıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 502 Müslüman ve 67 gayrimüslim olmak üzere toplam 569 mezarlıkta mezar yeri tahsisi ve ücretlendirmesi yapılıyor.

Kentteki bütün mezarlıklarda mezar yeri tahsisi için ücret alındığı belirtilirken, "Mezar Yeri Kullanma Belgesi" talep edilen bütün mezar yerleri ücret karşılığında veriliyor. İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretleri, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor.

Aşiyan'da mezar yeri 30 bin lira

Birinci gruptaki Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarda hayatta olan biri kendisine boş mezar yeri almak isterse 30 bin lira bedel ödemek zorunda. Ancak cenaze için bu rakam boş yer bulunması halinde 6 bin lira. Daha önce cenaze gömülmüş bir mezarın yanındaki boş yer ise 15 bin lira.

İkinci gruptaki Ortaköy, Feriköy, Hasköy, Sütlüce, Hasdal, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Sarıyer, Kireçburnu ve Maçka gibi mezarlıklarda bir cenaze için bin 100 lira yer bedeli alınıyor. Bu grupta cenazenin yanındaki boş mezar yeri için 6 bin lira. Hayatta olan birinin boş mezar yeri talep etmesi halinde ise ödemesi gereken miktar 12 bin liraya çıkıyor.

Üçüncü grup olan Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise bir cenaze için 100 lira karşılığında mezar yeri tahsis ediliyor. Mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri 2 bin lira, boş mezar yeri ise 4 bin 500 lira.

Dördüncü grupta Göktürk ve Bahçeköy mezarlıkları var. Burada ise 100 lira karşılığında cenazeye mezar yeri gösteriliyor. Mevcut mezarın yanındaki boş mezar yeri bin lira, boş bir mezar yeri isteyene ise 2 bin lira karşılığında yer veriliyor.

Eski mezarlıklar yüzde 100 dolu

Aşiyan, Zincirlikuyu, Edirnekapı ve Karacaahmet gibi artık şehrin merkezinde kalmış tarihi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Buralarda sadece aile kabri bulunanların cenaze işlemleri yapılıyor. Mezarlıkların pek çoğu eski olduğu için doluluk had safhada. Yeni cenaze defin işlemlerinin neredeyse tamamı ancak boş olan mezarlıklara yapılıyor. Buralarda İBB Meclisi'nin kararıyla belirlenen fiyat tarifesi dışında herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Özellikle son yıllarda mevcut mezarlıklarda yer kalmayınca çok sayıda yeni mezarlık alanı açıldı. 2015'ten itibaren İstanbul'daki mezarlık alanları 349 bin 155 metrekare arttı. Artış Beykoz, Şile, Adalar, Ümraniye, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleşti.

Bin 782 personel görev yapıyor

Öte yandan kendi memleketlerinde defin talebinde bulunanlara ücretsiz nakil hizmeti de veren İBB yetkilileri, bu kapsamda 2003 ile 2019 yılları arasında 212 bin 505 cenazeyi İstanbul dışına naklettiklerini bildirdi. Cenazenin yanı sıra cenaze yakınlarının da otobüslerle ücretsiz gönderildiği belirtildi. İBB yetkilileri, ilerde sorun oluşmaması için yeni mezarlık alanı oluşturma çalışmalarını da sürdürdüklerini de kaydetti.

İstanbul'da artık ücretsiz kimsenin defnedilmediği mezarlıkların güvenliği, çevre düzenleme, bakım ve onarım işleriyle cenaze hizmetleri de titizlikle yapılıyor. Bu çerçevede 702 kişi güvenlik, 777 kişi cenaze ve 303 kişi çevre düzenleme, bakım ve onarım hizmetleri olmak üzere toplamda bin 782 personel görev yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:21
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Zincirlikuyu
  4. Ulus
  5. Aşiyan ve Karacaahmet
  6. Abide-i Hürriyet
  7. Nafibaba
  8. Ortaköy
  9. Feriköy
  10. Hasköy
  11. Sütlüce
  12. Hasdal
  13. Kuruçeşme
  14. Emirgan
  15. İstinye
  16. Sarıyer
  17. Kireçburnu
  18. mezar paraları

YORUM YAZ

  • CabirCabir43 dk önce
    Yol, hastane, kaldırım yapmak güzel bunlar rahatlık getirir lakin esas olan insanların refah seviyesi, Üretmeden bunları yapmak millete zulümdür vatandaş İŞSİZ ve FAKİRKEN bunların hiçbir değeri yoktur.
  • İşsizİşsiz46 dk önce
    Keşke zamdan önceki rakamları da yazabilseydiniz.
  • Vallahi Daha dün Seksenler’de izledimVallahi Daha dün Seksenler’de izledim51 dk önce
    Onda da mezara zam gelmiş,bir ağız tadıyla ölemiyoz falan diyordu CHP’li Rasim Öztekin-kızı da sosyal hesabında “heşşey çoh gözel olacah”(!) diye CHP paylaşımları yağıyordu-.Aha İBB’nin şimdi yaptığına bak!Halkı kışkırtan CHP!Din düşmanı CHP!Tayyib’ın tırnak kiri etmez!Yahudiler ve ABD’nin sevgilisi Sabataist LGBT-CHP!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Konak’ta engelleri ortadan kaldıracak protokol
  1. Konak’ta engelleri ortadan kaldıracak..
  2. Gaziantep’te adres sorma kazası: 3..
  3. Fındık fabrikasında ki yangının hasarı..
  4. Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş..
  5. Gömeç’te aranan 2 şahıs polis..
  6. ‘Sizinle komşuyum’ isimli sosyal uyum..
  7. Spot piyasada elektrik fiyatları
  8. Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti
  9. (ÖZEL) Erdoğan’ın ilaç sözü O’ babayı..
  10. Canlı tavuk yüklü kamyon eve girdi: 2..
  11. Yanlış parktan ceza yazan polise..
  12. Kibele Heykeli restorasyonun ardından..
  13. THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini..
  14. Burhaniye’de kural tanımaz sürücülere..
  15. 9 yıl önce batan gemi sökülerek..
  16. Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için..
  17. Dağcıların, 3684 rakımlı Başet..
  18. Erciş’te 4 bin paket kaçak sigara ele..
  19. Aliağa Belediye Zabıtası’ndan..
  20. Fenerbahçe taktik çalıştı
  21. Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne..
  22. Niğde’de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi..
  23. İstanbul'un tarih kokulu müzeleri..
  24. Edremit’te bayram öncesi denetim
  25. Apartman boşluğuna düşen keçiyi..
  26. Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
  27. Restaurantta çıkan yangın paniğe neden..
  28. Üveyannesini öldüren cezaevi..
  29. Enerji Bakanı Dönmez: "Rum tarafı,..
  30. Sarıhan: "Herkesin beğeneceği bir..
Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
Türk doktorlarını korkutan ilaç!
Türk doktorlarını korkutan ilaç!
İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

Günün Karikatürü

04 Ağustos 2019
'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'