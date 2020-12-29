Mezar fiyatları İstanbul’da mezar fiyatları ne kadar? İstanbul’da mezar ne kadar?

İstanbul'da mezarlar ne kadar? Ölüm haktır ve kaçınılmaz bir gerçektir. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle günlük korona vaka tablosu açıklanmakta. Son korona tablosuna göre (28 Aralık 2020) 257 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle ya da başka bir sebeple hayatını kaybeden vatandaşların yakınları mezarlık fiyatlarını sorgulamakta.

Yeni yıldan itibaren İstanbul mezar yeri fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vefat eden yakınlarını defnetmek isteyenler mezarlık fiyatlarını sorgulamakta. Özellikle de İstanbul gibi büyükşehirlerde mezarlık yerleri kısıtlı olduğundan vatandaşlar boş mezar yerlerini araştırmaya başladı. İstanbul mezar yeri fiyatları Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nda farklı fiyatlar üzerinden değerlendiriliyor.

İstanbul’da mezar fiyatları kaç para?

İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı bileşiminin son oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin 2021 yılı tarifeleri belirlendi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmasına onay verildi. Buna göre İstanbul'da yeni mezarlık fiyatları şöyle:

Tek katlı lahit mezar 1600 liradan 1750 liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin liradan 2 bin 200 liraya çıktı.

Kabir nakli yer bedeli hariç 1800 liradan 2 bin liraya yükseldi.

Karacaahmet, Zincirlikuyu, Çengelköy, Nakkaştepe mezar fiyatları

Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan'ın da aralarında bulunduğu 1. Grup mezarlıklarda yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya çıkarıldı.

Edirnekapı Şehitlik mezar fiyatları

Edirnekapı Şehitlik, Feriköy, Sütlüce, Emirgan'ın aralarında bulunduğu 2. Grup mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.

Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci mezar fiyatları

Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci'nin aralarında bulunduğu 3. Grup mezarlıklarda 100 lira olan cenaze için yer bedeli değişmedi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıktı.

Köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. grupta da cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseldi. Azınlık mezarlarında cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıkarıldı.