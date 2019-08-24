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Meyveli ağacın çiçek açması şaşırttı

Van’da üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan armut ağacı, görenleri hayrete düşürdü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
Meyveli ağacın çiçek açması şaşırttı

Van’da üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan armut ağacı, görenleri hayrete düşürdü.


Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahallede inşaatı devam eden bir evin bahçesinde bulunan 10 yıllık armut ağacı yeniden çiçek açtı. Meyvesi yenilecek duruma gelen ağacın yeniden çiçek açtığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mahallede inşaat işiyle uğraşan işçiler, durumu fark edince dallardaki çiçek ve meyveleri fotoğraflıyor. Ağacın dallarında meyve ve çiçeklenmeyi aynı anda gören işçiler, ilk kez böyle bir manzaraya tanıklık ettiklerini belirtti. Üzerindeki meyvelerin olgunlaşmaya başladığı ağacın ağustos ayının son haftasında çiçek açmasını görenler, küresel iklim değişikliğini işaret ediyor.



“Böyle bir şeye rastlamamıştım”


İHA muhabirine konuşan Ahmet İmrak isimli vatandaş, ilerlemiş yaşına rağmen daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti. Ağacın yeniden çiçek açmasına şaşırdıklarını ifade eden İmrak, “İki gün önce çalışmak için buraya geldim. Ağacı görünce dikkatimi çekti. Telefonumu çıkarıp birkaç fotoğraf da çekti. Senenin bu zamanında ağacın çiçek açmasına çok şaşırdık. 49 yaşındayım ve bu yaşıma kadar böyle bir şeye rastlamamıştım” dedi.


Ağacın bu mevsimde yeniden çiçek açmasını küresel iklim değişikliğine bağlayan İmrak, ağaçta olgunlaşan meyvelerin birkaç hafta içinde yenilebilir duruma geleceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
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