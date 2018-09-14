Meyve ve sebzeler nasıl saklanmalı?

Ünlü Şef Murat Bozok, meyve sebzelerin nasıl saklanması hakkında şunları şunları söyledi:

Buzdolabına naylon torbayla hiçbir sebze ya da meyve konulmamalı. İlla da poşette olacaksa bu kâğıttan olmalı. Naylonda ise hava alması sağlanmalı yani ağzı açık bırakılmalı.

Domates dolaba konulmamalı. Ayrıca, sebze ve meyveler buzdolabına birbirinden uzak yerlerde olmalı. Zira bir araya geldiklerinde etilen gazı salgılıyorlar ve birbirinin bozulmasına neden oluyorlar. Ayrıca buzdolabına yıkanarak konulmamalı.

Murat Bozok sözlerine şöyle devam etti:

Domates, buzdolabında tüm tadını kaybeder. Dolaptaki soğuk hava olgunlaşma evresini durdurur. Domates, salatalık ve elma gibi gıdaların olgunlaşma sürecine buzdolabında saklanmamaları gerekiyor. Domateslerinizi dolabın dışında bir sepette veya kasede saklamalısınız.