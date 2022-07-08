Meyve ve sebze karşılığında ev satmaya başladılar! Böyle bir olay ne görüldü ne duyuldu

Uzun süredir emlak piyasasında sıkıntı yaşanan Çin'de müteahhitler krizi en hafif zararla atlatabilmek için çok ilginç bir yola başvurdu. Boş kalan evler ve yeni konut projeleri karşılığında sarımsak, şeftali, karpuz ve diğer tarım ürünlerini almaya başladı.

Çin'de yaşanan emlak krizi, müteahhitleri oldukça zor bir duruma soktu. Krizi en hafif şekilde atlatabilmek için müteahhitler, sebze-meyve ve tarım ürünleri karşılığında ev satışı yapmaya başladı.

Çin'de geçen Mayıs ayında 2021 yılının aynı ayına göre ev satışları yüzde 31,5 oranında geriledi. Bununla birlikte, Çin'deki konut piyasası, bir projede inşaata başlamadan önce müteahhitlerin mevduat almasını yasaklayan yeni bir karardan etkilendi. Bu durum müteahhitleri bir borç krizine sürükledi.

Devlet tarafından işletilen China News Weekly adlı haber sitesi, ülkenin doğusundaki Nanjing kentindeki bir inşaat şirketinin, çiftçilerden ön ödeme olarak, değeri 100 bin yuanı (yaklaşık 256 bin lira) geçmemek koşuluyla, bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu.

Homebuilder Central China Management adlı bir inşaat şirketi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Yeni sarımsak sezonu vesilesiyle şirketimiz, Qi ilçesindeki sarımsak çiftçilerine fayda sağlamak için yeni bir karar aldı. Çiftçilerin ev almasını kolaylaştıracağız” denildi.

Piyasa fiyatının 3 katına takas

Diğer taraftan, Henan eyaletinde önemli bir sarımsak üreticisi olan Qi ilçesinde ev satın almak isteyenlerin, peşinatlarının bir kısmını ödemek için ürünlerini piyasa fiyatının üç katı ile takas edebilecekleri açıklandı.

Wuxi kasabasında başka bir müteahhit de şeftalileri ödeme olarak aldığını belirtti.

Öte yandan, geçen hafta, Shanxi eyaletindeki Yuncheng kentinde çiftçilerin Haziran 2022 hasat sezonunda binlerce karpuz hasat ettiği görüldü.

Bazı çiftçiler ise ev alabilmek için Pekin'den yaklaşık 800 km uzaklıktaki Shanxi'ye seyahat etti.