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Meyve toplamak isterken elektrik akımına kapıldı! Feci ölüm

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir şahıs, meyve toplamak için çıktığı ağaçta yüksel gerilim kablolarına değdi. Elektrik akımına kapılan şahıs kurtarılamadı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
Meyve toplamak isterken elektrik akımına kapıldı! Feci ölüm

Rize’nin İkizdere ilçesinde meyve toplamak için ağaca çıkan vatandaş ağacın hemen yanından geçen yüksek gerilim kablolarına değince elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan emekli zabıta memuru Muhsin Albayrak armut toplamak için ağaca çıktı. Armut topladıktan sonra yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu bir anda elektrik akımına kapıldı.

Hayatını kaybetti

Ağacın üzerinde hayatını kaybeden Albayrak olay yerine gelen İDAK ekibi ve itfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybettiği daldan indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
  1. Rize
  2. İkizdere
  3. yüksek gerilim
  4. Yeşiltepe
  5. Muhsin Albayrak
  6. İDAK

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