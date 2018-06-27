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Meyve sebze kabuklarının faydaları nelerdir?

Meyve ve sebze kabuklarında bol vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bu kabuklar soğuk algınlığına, mide rahatsızlığına, sinirleri yatıştırmaya ve baş ağrısı gibi bazı hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.

27 Haziran 2018 Çarşamba 23:52
Meyve sebze kabuklarının faydaları nelerdir?

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğu kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı oluyor. Cilt kanserine karşı koruyor. Kan dolaşımını hızlandırıp kalp hastalıklarına karşı koruyor.

MANDALİNA KABUĞU

C vitamini açısından oldukça sağlıklı olan olan mandalina kabukları sindirim sistemini düzenliyor, kanser hastalıklarına karşı koruyor, soğuk algınlığını yavaşlatıyor.

LİMON KABUĞU

Flavonoidler açısından zengin olan limon kabuğunun ilaç gibi faydaları vardır. Cilt kanserine karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi gençleştirir ve sinirleri yatıştırır.

SALATALIK KABUĞU

Kalorisi oldukça düşük olan salatalığın kabuğu kolesterolü düşürür, baş ağrısına iyi gelir. Salatalığı kabuğuyla yediğinizde tok tutar, gerginliğinizi alır, metabolizmayı hızlandırır.

HAVUÇ KABUĞU

Mide, prostat, göğüs, akciğer gibi kanser türlerine karşı korur, yaşlanmayı geciktirir, katarakt oluşumunu engeller, kolesterolü düşürür.

GREYFURT KABUĞU

Greyfurtu kabuğuyla tüketmek oldukça faydalıdır. Felç ve kalp krizini önlemede yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Greyfurt yerken bıçak kullanmayın. Bütün olarak tüketin.

ELMA KABUĞU

Elmanın bütün faydalarından yararlanmak için mutlaka kabuğuyla tüketilmelidir. Kansere karşı korur, bağırsakları çalıştırır, özellikle diyabet hastaları için mucize bir meyvedir. Kan şekerini dengeliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 23:52
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