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Meyve fiyatları düşüşe geçti

İlkbaharla birlikte tezgahlarda yerini almaya başlayan ancak fiyatları ile dudak uçuklatan meyvelerin havaların ısınmasıyla birlikte fiyatları normale dönmeye başladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:14
Meyve fiyatları düşüşe geçti

İlkbaharla birlikte tezgahlarda yerini almaya başlayan ancak fiyatları ile dudak uçuklatan meyvelerin havaların ısınmasıyla birlikte fiyatları normale dönmeye başladı.


Yazın gelmesi ile birlikte meyveler tezgahları renklendirmeye başladı. Yaz döneminde ilgi gören meyvelere son eklenenler ise karpuz, kavun, dut, kiraz, yenidünya ve kayısı oldu. Sıcak havalar, Ramazan ayı ve yeni hasat dönemi gibi nedenlerle meyvelerin fiyatları da düşüyor. Yaklaşık bir ay önce kilosu 20 TL’den satılan erik 5 TL’ye kadar düşerken, karpuzun kilosu 5 TL’den 2 TL’ye, kavun 7 TL’den 4 TL’ye geriledi. Geçen yıla göre halen pahalı olan meyve fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.


Gaziantep’te 12 yıldır manav işleten Hüseyin Alallı, meyve fiyatlarının daha da düşeceğini söyleyerek, "Havaların ısınması, yeni hasat ve Ramazan ayı ile birlikte fiyatlar düştü. 1-2 ay öncesine kadar meyvelerin pahalılıktan yanına yaklaşılmıyordu. Çilek olsun, dut olsun, erik olsun, yenidünya olsun, kavun ve karpuz olsun bunların hepsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatlar 1 ay öncesine göre düşük. Bundan sonra da düşüş bekliyoruz” dedi.


Meyve fiyatları düşmesine rağmen satışların önceki yıla göre azaldığını belirten Alallı, "Geçen sene işlerimiz daha bereketliydi. Bu yıl satış azaldı. Önceki yıl fiyatlar düşüktü, satış fazlaydı. Bu yıl ise tam tersi, fiyatlar yüksek ama satış az. Meyve fiyatları geçen sene karpuz 1.5 TL iken, bu sene 2 TL’ye gidiyor. İster istemez fark ediyor. 10 çiftçi ekeceğine bir çiftçi ekiyor, bundan dolayı da ister istemez zam oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:14
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