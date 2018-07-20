Meyve diyeti sağlıklı mıdır?

Kilo verirken de bu dengeyi sağlamak gerekir. Çünkü fazla kilolar vücuttaki yağ dokusunun artmasından kaynaklıdır. Sağlıklı kilo verimi ise yağ kütlesinin kaybı ile olmalıdır.

Meyve diyeti gibi tek bir besin grubu ile beslenmek yağ kaybı değil kas ve su kaybı meydana getirir. Vücudun kas ve su kaybetmesi de hem kısa hem uzun vadede çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

MEYVE DİYETİ SAĞLIKSIZDIR, ÇOK ÇABUK ACIKTIRIR

Meyveler basit karbonhidrat içeren besinlerdir. Kan şekerini hızla yükseltip hızla düşürebilir etkidedir. Özellikle incir, üzüm, muz gibi glisemik indeksi (kan şekerini yükseltme hızı) yüksek olan meyveler kontrollü şekilde tüketilmelidir.

Meyve diyeti gibi gün içerisinde farklı besin yemeden sadece meyve yemek, kan şekerinde dalgalanmalara neden olur ve bunun sonucunda açlık krizleri, tatlı isteği yaşanmasına neden olur. Zamanla vücut sağlığını bozar.

FAZLA MEYVE TÜKETMEK KİLO ALDIRIR MI?

Kilo vermeye çalışırken sadece meyve tüketmek daha çok kilo aldırabilir. Meyveler fruktoz denilen meyve şekeri içerir. Bu nedenle kalorilidir. Kontrolsüz ve fazla miktarda tüketildiğinde kilo aldırabilir.

Meyve diyeti gibi tek besin grubu ile yapılan kilo verme çabalarında kilo kaybı görülse de bu kayıp kas kütlesindedir. Bu durum da metabolizma hızının düşmesi demektir.

Bu tür diyetler uzun süre devam ettirilemeyeceği için normal beslenmeye dönüldüğünde kilo korunamaz, artış meydana gelir. Bu durum kısır döngü şeklinde devam eder. Her zaman için en iyi kilo verme yöntemi sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra spor yapmaktır.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için her zaman dengeli ve yeterli beslenilmelidir. Yetişkinler için günde 2-3 porsiyon meyve tüketimi idealdir. Vücudun ihtiyacı olan enerji gün içerisine dağılmış şekilde, tüm besin gruplarından dengeli beslenilerek alınabilir.

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