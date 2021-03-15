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Dünya Meydan okumuştu! Tesla fabrikasında büyük şok
Dünya

Meydan okumuştu! Tesla fabrikasında büyük şok

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla fabrikasında üretimin tekrar başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 13:20:00 -
Meydan okumuştu! Tesla fabrikasında büyük şok

Tesla CEO’su ve ünlü girişimci Elon Musk’ın, kapanma kararına rağmen ABD’nin Kaliforniya’daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi.

ABD’li ünlü girişimci Tesla CEO’su Elon Musk’ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi’ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125’e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

"Tutuklanan biri varsa..."

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda "Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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