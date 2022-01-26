Mevtayı bırakan İBB cenaze aracının şoförü eğlenceye! koşmuş

Salih Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında, sosyal medya aracılığıyla İstanbullunun "Yardım edin!.." feryatlarının yükseldiği sırada, CHP'nin İl Başkan Yardımcısı'nın, İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu, kar yağışının çile değil eğlenceye dönüştüğünü söylemesini fena ti'ye aldı. Tuna, "Sizin anlayacağınız, otoyolda mevtayı bırakıp kaçan İBB cenaze aracının o şoförü de kardan kaçmamış, eğlenceye koşmuş" dedi. İşte o yazı:

"(...) Eskiden muhalefet için de iktidar için de bir şey varsa vardı, yoksa da yoktu. En fazla Demirel gibi, "Benzin vaadı da biz mi içtik" denilirdi.

Yani, herkesin gördüğünü gündüz gözüyle inkâr etmeyi "siyaset" sananlar yoktu.

Sosyal medya aracılığıyla İstanbullunun "Yardım edin!.." feryatlarının yükseldiği sırada, CHP'nin İl Başkan Yardımcısı, İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu, kar yağışının çile değil eğlenceye dönüştüğünü söyledi iyi mi?

Sizin anlayacağınız, otoyolda mevtayı bırakıp kaçan İBB cenaze aracının o şoförü de kardan kaçmamış, eğlenceye koşmuş!

Hey kurban olduğum Allah, akıllar pay edilirken bunlar neredeydi?

***

Lamı cimi yok, bu arkadaş hem yetersiz hem de kendinin farkında değil. Millet ona bayıldığı için oy verdiğini sanıyor. Yani, AK Parti'ye tepki oylarının kendisiyle alakası olmadığını hâlâ fehmedebilmiş değil. Bir gülüşüne öldükleri Muharrem İnce'nin haline bakıp ibret de almıyor!

Yetmezmiş gibi şımardıkça şımarıyor. Herkesi de küçük görüyor, aşağılıyor.

"Temel atmama töreni" düzenleyen kendisi değilmiş gibi "Yapmama AKP engel oluyor" diyebiliyor. Madem öyle, "Suya ve İETT'ye zam üstüne zam yapacaktım, AKP izin vermedi" desin de görelim.

Tuz ihalesini iptal etmek ne demektir? Kar uyarısı kaç gün önceden yapıldı, önlem almamak nasıl bir şeydir? Hem bu kaçıncı; selde böyle, karda böyle...

Her şeyden evvel aklı başka yerlerde. Anlaşılan o ki İstanbul bu arkadaşı kesmedi, kesmiyor. İstanbul'u sıçrama tahtası gördüğü belli. Sıçrarken çakılmak da var, haberi olsun.

Oysa sevimsizleşmemek için en azından "samimi" olmayı deneyebilirdi. Bünyesi mi izin vermiyor, bilemiyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu'ndan rica ediyorum:

Bunu cumhurbaşkanı mı başbakan mı ne yapacaklarsa yapsınlar, düşsün İstanbul'un yakasından.

Yeter!"