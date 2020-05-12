Mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti

Adana’ya gönderilen mobil hizmet araçları başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşlar ve göçmenlerin temel sağlık hizmetlerinin karşılanması için faaliyetlerine başladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanarak Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Adana’ya gönderilen mobil hizmet araçları, başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşlar ve göçmenlerin temel sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerini arttırmak için faaliyetlerine başladı.

Adana’nın da içinde bulunduğu toplam 5 ilde uygulamaya konulan proje hakkında açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, mevsimlik tarım işçileri, kırsalda yaşayan vatandaşlar ile göçmenlerin temel sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerinin arttırılması, bu hizmetlerin herkes için ulaşılabilir olması ve bu hizmetlere yönelik talebin arttırılması amacıyla hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerini de kapsayan bu çalışmanın toplum sağlığını korumaya da önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Demirtaş, “Korona virüsle mücadele döneminde böyle bir çalışmanın olmasını mutlulukla karşılıyoruz. Bu proje; mevsimlik tarım işçilerimizin, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ve göçmenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarını sağlamak için önemli bir çalışmadır” dedi.

Proje kapsamında 3 mobil hizmet aracının Karataş, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Yumurtalık, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerine bağlı bölgelerde bulunan mevsimlik tarım işçilerine 3 tercüman, 3 hemşire, 3 sosyal çalışmacı ile hizmet vereceğini kaydeden Vali Demirtaş, Adana’ya tahsis edilen 1 transfer aracıyla da ileri düzey sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sevk edileceğini ve tüm bunların yanında bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları ile aşılama çalışmalarının, gebe, bebek ve çocukların izlemleri gibi sağlık hizmetleri sunumlarının da devam edeceğini sözlerine ekledi.