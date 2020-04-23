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Aktüel

Mevsimlik işçilerin çocukları jandarmayla "23 Nisan" coşkusunu yaşadı

2020-04-23 17:47:15 -
Mevsimlik işçilerin çocukları jandarmayla "23 Nisan" coşkusunu yaşadı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik işçilerin kaldığı köyleri ziyaret ederek, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşattı.

Jandarma ekipleri, Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illerden çobanlık yapmak ve tarım sektöründe çalışmak için merkeze bağlı köylere gelen mevsimlik işçilerin kaldığı yerleri ziyaret etti.

İşçilerin çocuklarıyla yakından ilgilenen ekipler, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim ederek bayramlarını kutladı.

Çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirler konusunda da ailelere uyarılarda bulundu.

Mevsimlik işçilerin çocukları, ziyaretlerinin ardından kurumlarına dönen jandarma ekiplerini ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla uğurladı.


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