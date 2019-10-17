Mevsimlik işçi kadro ne zaman? Geçici işçi son dakika haberleri

Mevsimlik işçi kadro var mı son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 bin mevsimlik işçinin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne kadar çıkabileceğini, kamudaki 450 bin ile belediyeler ve İl Özel İdarelerindeki 400 bin işçinin çalıştıkları yerde istihdam edileceğini açıklamıştı. Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararında hem taşeron işçileri hem de mevsimlik işçileri ilgilendiren karar yayınlandı. Mevsimlik işçi kadro var mı? sorusuna ilişkin haberin detayları.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre geçici işçiler (mevsimlik işçiler) kadroya alınacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan o karar: "Kamu Teşebbüsleri 4 Nisan 2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sadece mevsimlik işçilerde ve/veya kampanya işçilerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir. 2020 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam ay süresi 22 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler dikkate alınarak Aile Bakanlığına vize edilir.

Kamu iktisadi teşebbüslerdeki (KİT) taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde hali hazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya alınacağı belli mi?

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK 'nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

Kadroya geçecek işçiler sözle ve yazılı sınava girecek

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yıl içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlaması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir."