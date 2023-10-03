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Gıda Mevsim geçişlerini bu bitkiler koruyor
Gıda

Mevsim geçişlerini bu bitkiler koruyor

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:09:00 - 2023-10-03 12:16:46

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, sonbaharın gelmesiyle birlikte hastalıkların daha hızlı yayıldığını söyleyerek, propolis, kış çayı ve keçiboynuzu pekmezi kullanılmasını tavsiye etti.

Ekim ayının yaklaşmasıyla pek çok kentte sonbahar mevsiminin etkisi hissedilmeye başlandı. Yaz mevsiminin sonuna gelinmesi sonucunda hava sıcaklıklarında azalma meydana gelirken, aktar esnafı hastalıkların yayılma hızının artması sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Mevsim geçişlerinde vücudun savunmasını yüksek tutmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan esnaf, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen propolis, kış çayı ve keçiboynuzu pekmezi gibi ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

 “Bitkisel olarak kullanmamız gereken şeyler var”

Eskişehir’de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, sonbahar geldiği için hastalıkların yayılma hızının artmaya başladığını belirtti. Bunların tedavisinin, aşısının ve çözümünün de olduğunu dile getiren Özkılıç, “Bitkisel olarak kullanmamız gereken şeyler var. Bitkisel olarak ne yapılabilir? Öncelikle buna değinmek lazım. Bitkisel olarak propolis kullanılabilir. Propolis nedir? Arıların gırtlağında hazırladığı bir enzimdir. Ne işe yarar? Balın yapıldığı yerin etrafına sürülür ve balın bozulmasını engeller. Kovanın içerisinde dezenfektan etkisi görür. Kraliçe arı bununla beslenir. Diğer işçi arılar da bununla beslenir. Biz bunu insan vücuduna aldığımız zaman ne olur? Vücut savunması artar. En önemlisi bu. Mutlaka propolis kullanılması lazım. Kış çayı dediğimiz, içerisinde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil ve ekinezya gibi bitkilerden bulunan bu çayların da kullanılması lazım” dedi.

 “Keçiboynuzu pekmezi kan yapıcıdır ve çocuklarda kemik gelişiminde çok etkilidir”

Bu ürünlerin vücut savunmasını arttırmak konusunda etkili olduğuna dikkat çeken Özkılıç, “Saydığım ürünler vücutta antioksidan özelliği meydana getirecektir. Ancak her ne kadar kış çayı ve propolis de kullansak artık yavaş yavaş mevsimsel kıyafetlere dönmemiz lazım. Özellikle şunu da şunu belirtmek istiyorum, keçiboynuzu pekmezi kan yapıcıdır ve çocuklarda kemik gelişiminde çok etkilidir. Ayrıca belli bir yaştan sonra kemik gelişiminde zorluk yaşayan yaşlılarda da tesirlidir. Sabahları bir yeşil çay, bir kahve fincanının yarısı kadar da pekmez içmeyi alışkanlık haline getirdiğimizde zaten vücudumuz sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

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