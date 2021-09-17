Mevsim geçişlerinde astım krizleri artabilir

Mevsim geçişlerinde sıcaklık farkları yorgunluk, alerji ve astım gibi rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Isı farkına maruz kalma, alerjenler, çevresel faktörler ve toprak, astımı tetikliyor. Mevsim geçişlerinde astım hastalarının daha özenli davranması gerektiğini belirten Medline Acil Sağlık Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, konuyla ilgili bilgilendiriyor.



Astım rahatsızlığı akciğerlerde meydana gelen kronik bir rahatsızlık olup, kişinin göğüs ve nefes darlığı ile beraber solunum sıkıntısı yaşamasına sebep olur. Alerjik ve alerjik olmayan kronik bir rahatsızlık olan astımın, birden fazla tetikleyicisi olduğunu belirten Dr. Koray Akay, “Bunlardan biri olan polenlerin bitkinin türüne göre zamanları farklıdır. Örneğin; iğne yapraklı ve yaprak döken ağaçlar ilkbahar ve sonbaharda polen yayarlar. Astımı tetikleyen faktörler, astımlı kişinin nöbet yaşamasına sebep olan unsurlardır. Mevsim geçişlerinde polenler de astımı tetikleyen en önemli çevresel faktörler arasında yer alır. Astım hastaları kendi rahatsızlığını tetikleyen unsuru testlerle belirledikten sonra, bunlara karşı dikkatli davranarak hastalığını kontrol altında tutmaya çalışmalıdır. Bu sayede hasta çok daha az sayıda astım nöbeti geçirerek daha sağlıklı bir hayat sürebilir’’ dedi.



Astım krizleri, havaların değişken olduğu dönemlerde daha sık görülür. Belirtiler gece sabaha karşı şiddetlenir. Polenlerin havaya yayılmasıyla bazı kişilerde burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma, öksürük gibi belirtiler görülür.