Mevlüt Uysal'dan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Son valiler kararnamesiyle Gaziantep'ten İstanbul'a atanan ve 4 Kasım'da göreve başlayan Vali Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

İstanbul Valiliği'ne gelen Uysal, Şeref Defterin'i imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Uysal, yeni görevi dolayısıyla Yerlikaya'yı tebrik ederek, başarı diledi.

Vali Yerlikaya teşekkür etti

Vali Ali Yerlikaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uysal'a teşekkür etti.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Mevlüt Uysal, valilikten ayrıldı.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da valiliği ziyaret ederek Yerlikaya'ya, yeni görevinde başarı diledi.

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Yerlikaya, Rektör Ak'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.