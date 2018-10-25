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Mevlüt Uysal'dan dikkat çeken 'İstanbul trafiği' açıklaması: Yüzde 17 azaldı

Dijital Şehircilik Zirvesi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul trafiğinin yüzde 17 azaldığı söyledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:10
Mevlüt Uysal'dan dikkat çeken 'İstanbul trafiği' açıklaması: Yüzde 17 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi'ne katıldı.

İBB Başkanı Uysal, "Geçtiğimiz hafta sürücüsüz metro açılışı yaptık. Yolcuların binişini, inişini takip edebilen bir sistem. O akıllı nesne merdivenlerinden giriş kapılarına, sürücüsüne kadar bu kolaylığı sağlıyor. Bir hatta verimi iki kat daha fazla artırıyor. Yüz bin taşıyacaksa bu rakam 200 bine çıkıyor. Sürücülü bir metro 3-4 dakika ortalamayla hareket edebilirken, sürücüsüz metroda bu süre 1-1,5 dakikaya düşüyor. Bunlara baktığımız zaman kalitesinin artmasına hem de hizmetin daha hızlı verilmesine çok büyük katkısı oluyor.

Trafik yüzde 17 azaldı

İBB olarak Ulaşım Yönetim Merkezi oluşturduk. Bu merkezle ulaşım araçlarını birbirine entegre ettik. Yani dijitalleştirdik. Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemlerini kontrol eden bir sistem oluştu. İstanbul'da bu sayede trafiğin yüzde 17 azaldığını hesaplıyoruz. Bu dijitalleşme bunu sağladı. Biz bunları yapabilirsek bu hizmetlerle insanlar daha iyi hizmet alacak. Eskisi kadar şehirde yaşama zorunluluğu olmasa da insanlar şehirde daha rahat ve konforlu yaşamaya devam edecek" dedi.

Ekonomiye katkısı olağanüstü

Şehirlerin dijitalleşmesinin ekonomiye katkı sağladığını belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Metroyu açtık. Sürücüsüz metronun maliyeti sürücülü olanından daha pahalıysa, verebildiği hizmet sürücülü metronun iki katı. Bu yöntemle oraya ilave bir metro yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Var olan sistemleri birbirlerine entegre edip dijitalleştirip akıllı hale getirerek trafiği yüzde 17 azalmasıyla elde edilen yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu bunun yanı sıra bu zaman tasarrufu içerisinde insanların üretime katkısına bakarak net bir rakam söylemek zor. Bunları ortaya koyduğumuz zaman ortaya astronomik rakamlar çıkıyor. Bunların ekonomiye katkısı olağanüstü diye düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:10
  1. İBB
  2. mevlüt uysal
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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