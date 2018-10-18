Mevlüt Uysal'dan adaylık açıklaması

NTV yayınında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Yerel seçimde aday olacak mısınız?" sorusuna "Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız. İstanbul halkının benimle ilgili düşüncesi önemli faktör olacak." şeklinde cevap verdi.

Metro çalışmaları

Uysal'ın diğer değerlendirmeleri şöyle;

İstanbul'un önemli ulaşım sorunlarını çözecek raylı sistem şu ana kadar yapılanlar var inşaatı devam edenler var. Daha öncesinden Üsküdar Ümraniye metrosunu açtık şu anda Çekmeköy şu anda yapımı bitti testleri bitti. Sertifikasyon işlemi bitmek üzere o geldiği anda açmayı planlıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 18 hatta metro inşaatı var. 2021'e kadar devam edecekler var. İstanbul'un uzunluk yaklaşık Gebze'den girdiğimiz zaman Silivri'den çıktığımız zaman 120 kilometre civarında.

Kabataş projesi

Kabataş aslında transfer merkezi olarak planlanmış bir yer. Şu anda denizdeki yapılar bitti. 2019 baişı itibariyle vatandaşımız hizmet almaya başlayacak. Marti figürü çok tartışıldı. Yolcu salonları martı figürü ile biraz daha ebatları büyüyor. Kabataş'ta martı projesi iptal değil, martı figürü iptal yolun yer altına alınması iptal.

Altyapı çalışmaları

Ani yağışlarla yeniden oluşan riskler ortaya çıkıyor. Ani yağış olabilecek yerleri kontrol altında tutuyoruz.