Mevlüt Uysal'dan 'adaylık' açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıMevlüt Uysal, ÜlkeTV'de konuk olduğu Odak Noktası programında önemli açıklamalarda bulundu.

ULAŞIMA ZAM YOK

Dünyada en fazla Metro inşaatı devam eden şehiriz. Ben geldiğim zamanda ulaşım zamları gündemdeydi yapmadık bu yıl yine yapmıyoruz. Ekonomik kriz ülkemize saldırı ise herkes bu konuda destek vermeli.

Bu yılda otobüslere ulaşıma zam yapmamış olduk bu konuda da ben İstanbullulara hayırlı olsun diyorum. Ülke olarak çok sıkıntılı zamanlardan geçtik.

'ADAYLIK' AÇIKLAMASI

Biz görev adamıyız verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Aday gösterilirsem elimizden gelen her şeyi yaparız. Şayet başka bir aday belirlenirse o konuda görev verildiği süreye kadar var gücümüzle çalışmaya devam ederiz.