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Aktüel Mevlüt Özcan Hoca’yı dualarla uğurladık
Aktüel

Mevlüt Özcan Hoca’yı dualarla uğurladık

Türkiye bir alimiyle daha vedalaştı. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden İlahiyatçı, eğitimci ve yazar Mevlüt Özcan Hoca ebediyete uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:36:00 -
Mevlüt Özcan Hoca’yı dualarla uğurladık

Merhum Mevlüt Özcan, dün Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. Dini eserleriyle İslami camiada isminden söz ettiren Özcan’ın vefatıyla ilgili siyasiler, ilahiyatçılar vs çeşitli sivil toplum kuruluşlarından taziye mesajları paylaşıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Milli Gazete’de uzun yıllar yazarlık yapan, İlahiyatçı-Yazar Mevlüt Özcan Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim.” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ömrünü Milli Görüş davasına adayan İlahiyatçı-Yazar Mevlüt Özcan Hocamız’ın vefatını üzülerek öğrendim.Kıymetli Hocamız’a Allah’tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim kendisini çok sevdiği ve her daim yanında olduğu Erbakan Hocamız’la cennetinde buluştursun.” dedi.

Yıldız Teknik Üni. Öğr. Gör. Prof. Dr. Bedri Gencer, “Güzel bir mümin daha Rabbine kavuştu. Mevlüt Özcan hoca, halim-selim, muhterem bir insan, bereketli bir müellif, samimî dava adamlarındandı. Allah rahmet eylesin, sevdikleriyle Cennetinde buluştursun.” ifadelerini kullandı.

Nureddin Yıldız Hoca, “Son yılları cefa içinde geçti. Peşini bırakmayan hastalıklarla sabır ve metanetle bugüne kadar mücadele etti ve nihayetinde ebedi aleme göç etti Mevlüt Özcan hocamız. Hutbeleri, kitapları, yazıları ve konuşmalarıyla iz bırakıp gitti. Ne mutlu ona. Rabbim makamını cennet eylesin.” sözlerini sarf etti.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan, “Milli Gazete yazarlarından, kıymetli hocamız Mevlüt Özcan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbimiz rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim.” paylaşımını yaptı.

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