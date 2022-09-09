Mevlüt Özcan Hoca vefatının 2. sene-i devriyesinde dualarla yad edilecek!

İlahiyatçı Yazar Mevlüt Özcan Hoca için, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde vefatının 2. sene-i devriyesi kapsamında program düzenlenecek.

10 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak programın duyurusunu Özcan Hoca'nın oğlu Mustafa Özcan yaptı.

"Kitapları, sohbetleri, destekleri ile birçok insanın hayatına tesir eden Mevlüt Özcan Hocamızı, ebediyete irtihalinin ikinci sene-i devriyesinde hep birlikte yad etmek için düzenlediğimiz programımıza teşriflerinizi arz ederiz."

Merhum Mevlüt Özcan Hoca'nın hayatı



7 Eylül 1950 doğumlu Mevlüt Özcan Hoca, 6 Eylül 2020'de Hakk'a yürüdü. İlkokul eğitimini Kemaller Köyü İlkokulu'da tamamlayan Özcan Hoca, Ankara İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitiminden sonra da, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. Özcan Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Gerede (Bolu), Bilecik ve İstanbul'da çeşitli birimlerde çalışarak 1996 yılında emekliye ayrıldı.

Yazıları, 1967 yılından itibaren Babıalide Sabah, Bugün, Yeni Devir gazeteleri ile Oku, Ribat, İslâm, Hicret, Genç Kalem dergilerinde yayımlandı. 1984 yılından itibaren Millî Gazete'de köşe yazarlığı yaptı. Din Görevlisinin El Kitabı adlı eseri hakkında açılan dava aklanmayla (1989) sonuçlandı. Merhum Özcan Hoca, İlim Yayma Cemiyeti üyesi idi.