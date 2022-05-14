Mevlüt Çavuşoğu’ndan NATO çıkarması
Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacağını duyurdu.
YENİ AKİT / ANKARA
Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Sayın Bakanımız Berlin’de 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.