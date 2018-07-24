Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias’ı arayarak Türkiye’nin yardıma hazır olduğu iletti.24 Temmuz 2018 Salı 09:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınlar nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile telefonda görüştü.
- Yunanistan'da orman yangını meskun bölgeye sıçradı
Üzüntülerini ve taziyelerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.
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