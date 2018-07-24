Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınlar nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile telefonda görüştü.

Yunanistan'da orman yangını meskun bölgeye sıçradı

Üzüntülerini ve taziyelerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.