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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias’ı arayarak Türkiye’nin yardıma hazır olduğu iletti.

24 Temmuz 2018 Salı 09:36
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınlar nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile telefonda görüştü.

  • Yunanistan'da orman yangını meskun bölgeye sıçradı

Üzüntülerini ve taziyelerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:36
  1. Türkiye
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Yunanistan

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