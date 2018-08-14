Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. Astana sürecinde önemli mesafeler kat ettik. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Ateşkesi bozan tarafları bulmak bizim görevimiz.

idlib'te 3 milyon sivil var ama burada terörist gruplar da var. Bunlar İdlib'teki sivillere ve muhaliflere de büyük zarar veriyor.

Amerika'da bir karmaşa var. Brunson'ın durumunda da değişen bir şey yok.

Lavrov: İdlib'deki durumu ele aldık. Ortadoğu ve Afrika'daki gelişmeleri konuştuk. İdlib bölgesi şartları oluşturuldu. Bu şartlardan bir tanesi ateşkes teröristleri kapsamayacaktır. Türkiye'nin gözlem bölgeleri bölgeyi sakinleştirdi.