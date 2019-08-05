Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Tüm imkanları kullanarak etkin kamu diplomasisi, parlamentolar arası dostluk grubu tesisi ve güçlendirilmesi, kültürel eserlerimizin korunması ve onarımı, iki ülkeyi bağlayan uçuşların sağlanması, vatandaşlarımıza doğumdan evliliğe, noterlikten askerliğe kadar tüm faaliyetlerin sağlanması, bizi biz yapan hasletlerimizi dünyanın dört bir yanında yaşatmak, milli ve dini günlerimizi idrak etmek... Bunlar esasen Türk Diplomasisinin günlük faaliyetlerinden bir kesit.

Savaşın, kanın döküldüğü yerde Türk diplomatlar vazifelerini sürdürüyor ve fedakarca Türk milletinin menfaatlerini koruyor. Erbil'de yaşanan hain saldırı da bunun örneklerinden biri. Bu vesile ile tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

'Üç ayrı uluslararası örgütte arabuluculukta Türkiye öncüdür'

Suriye meselesinde Astana süreci, Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği. Üç ayrı uluslararası örgütte arabuluculukta Türkiye öncüdür. Çatışmalar ve donmuş itilafların çözümüne önümüzdeki süreçte çok daha önem verecek, ağırlık vereceğiz.

Yeni Zelanda'daki saldırılarda olduğu gibi dünyanın dört köşesine Müslümanların haklarını savundu. Dünyanın karşı karşıya geldiği sınavları sadece jeopolitik alanda görmek yanlış olur. Irkçılığın yükselişi bizi harekete geçirdik. Yeni Zelanda saldırısı sonrası hemen bölgeye gittik, BM'yi harekete geçirdik, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplattık. Antisemitizmin yanı sıra İslam düşmanlığını da kabul ettirdik.

Türk diplomasisi dış ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde de son derece etkilidir. Bir çok ülke ile serbest ticaret anlaşması imzaladık. Artık sadece vizelerin kaldırılmasını değil pasaportsuz seyahati konuşuyoruz. Savunma sanayisi ürünlerimiz dünyanın her tarafında karşılık görüyor. Unutmayalım, güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. 21. yüzyıl büyükelçiyi ön plana çıkardı.Yerel bölgesel ve küreselde sahada ve masada etkin çalışıyoruz. Büyükelçilerimiz bir takım oyunu oynayan ekibin başındalar.

FETÖ'den sonra güçlendik

FETÖ iltisaklı şahısları bünyemizden arındırdıktan sonra daha da güçlendik. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, THY, Afad, Diyanet İşleri Başkanlığı küresel ölçekte çok etkililer.

Sahada ve masada güçlü olmayı kendimize şiar edindik. Çalkantılı bir denizde yelken açıp kayda değer gelişmeler elde ettik. Daha fazla çalışmaya hepimiz hazırız.

Uluslararası ortam bakımından Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden biriyiz. Dönüşümler yüzeysel değil derin ve kalıcı. Soğuk savaşı takiben ortaya çıkan tek kutupluluk kısa sürdü. Dönüşüm sancıları yaşanmakta. Belirsizlik her tarafta. Sitemde gerilim ve çalkantı var. Çok taraflılık geri tarafa itildi. Refahın korunması için oluşturulan kurumlar çaresiz. Risklerimizi fırsata dönüştürmeliyiz. Çevremizdeki zaafiyetleri ön görme ve yönetme becerisi hayati önemde.

Her milletin bir hikayesi olmalıdır. Türkiye'nin hikayesi nedir? Biz demokrasiler ligindeyiz. Yurtta barış ile dünyada barış birbirini tamamlar. Dış politikamızın da temel düsturu budur. Türkiye ve Türk milleti dik durmuş ve milli gücünü haklının yanında yer almıştır. Ortadoğu'da sonsuz çatışmayı durdurmaya çalışan kim? Suriye ve Irak'ın parçalanmasını ve içerisinden kan koridorlarının çıkmasını engelleyen kim? Doğu Akdeniz'de tek taraflı teşebbüslere set çeken kim? Türkiye. Coğrafyasındaki bunca kriz noktasına rağmen sadece kendi emeğinin gücüyle dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan başka ülke var mı? Biz hem Batı hem Doğu'yuz, hem Kuzey hem Güney'iz.

Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını dikkate almayan gelişmelerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Fatih sondaj gemimizin ardından Yavuz sondaj gemimiz de münhasır ekonomik bölgelerimizde faaliyete başladı. Bizim istediğimiz zenginliklerin adil paylaşımıdır. Deniz yetki alanları gibi hukuki bir konumda AB mahkeme gibi hareket edemez. Siyasi mafya gibi hareket edemezler. Onların sözde tedbirlerine göre hareket etmeyeceğiz Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyor ve dayatmıyoruz. Sırf müzakere yapmak için masaya oturmayacağız.

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