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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye ince gönderme! O sözler gündem oldu
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye ince gönderme! O sözler gündem oldu

TBMM'deki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bütçemiz bittiği zaman sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 12:18:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Nureddin Nebati'ye ince gönderme! O sözler gündem oldu

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlıkların ve kamu kurumlarına dair '2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri' görüşülmeye devam ediyor.

Bütçe görüşmelerinde söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması, izleyenlere tebessüm ettirdi.

"Bakanımızın ışıltılı gözlerine bakıyoruz..."

Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bakarak, "Bütçemiz bittiği zaman da Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa 'Sayın Bakanım, bugün gidelim, yarın gelelim' diyoruz. Sağolsun, ne zaman ihtiyacımız olsa, çünkü biz döviz ile harcama yapan bir bakanlığız, veriyorlar" dedi.

"Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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