  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mevlüt Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'
Siyaset

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP'li Milletvekili Garo Paylan'ın Ermenistan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:28:00 - 2020-11-25 01:13:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP'nin Ermeni Milletvekili Garo Paylan'ın "Türkiye'nin, Azerbaycan'a dediği gibi Ermenistan'a da kardeşim demesi hayalimdir" sözlerine, "Bugüne kadar Ermenistan Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilsin dediniz mi?"  diyerek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan cevabı

Milletvekillerinin de sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Benim hayalim var; Türkiye'nin, 'Kardeş Azerbaycan' dediği gibi 'Kardeş Ermenistan da diyebilmesidir." sözlerine karşılık, "Bugüne kadar Ermenistan Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilsin dediniz mi? Hiçbir zaman 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı, Ermenistan buradan çekilsin' demediniz." ifadelerini kullandı.

Müzakere çalışmaları

Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bundan sonra müzakerelerin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın da bunu görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin de yerinde denetleme, inceleme, raporlama ve gereken adımları atma, tedbirleri alma konusunda Rusya ile ayrı bir anlaşma imzaladığı bilgisini paylaştı.

Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 30 yıldır Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğunu, farklı ateşkes anlaşmalarını ise Ermenistan'ın bozduğunu ifade etti.

"Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz"

Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse ve normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte karar vereceğiz, birlikte adım atacağız. Bunu hiç kimse yadırgamasın. Normalleşme olursa en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama
Gündem

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama

Avrupa Birliği, İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama yaptı. AB Komisyonu Sözcülerinden Pet..
Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı
Teknoloji

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, etrafından topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Uçan arabanın test denemesinde başarı sağla..
Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar
Siyaset

Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar

Areda Survey Araştırma Şirketi, İYİ Parti'deki krize ilişkin çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırmadan partiyi karıştıracak sonuçlar çıktı...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay