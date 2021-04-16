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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dendias açıklaması!
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dendias açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs’da KKTC Başkanı Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunan Bakan Dendias’ın kışkırtıcı ithamları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 19:02:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dendias açıklaması!

Açıklamalarına, “Yunanistan’la son 1,5 yıldır gerginlikler yaşadık. Daha sonra bu farklılıklarımızı diyalog yoluyla görüşerek bir çözüm bulma anlayışı aradık” sözleri ile başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın istememesi sebebiyle 5 yıl hiç yapılmayan istikşafi, istişari görüşmeleri yeniden başlattık. Yine karşılıklı bakanlar olarak yaptığımız ve yapacağımız ziyaretler sonrasında iki lideri bir araya getirerek diğer toplantıları gerçekleştirmekti. Sayın Dendias'ın Ankara ziyaretini de önemli bir yumuşatma fırsatı olarak görmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız nadiren dışişleri bakanlarını kabul eder. Burada da güzel bir görüşme oldu. Son derece dostane bir görüşme oldu. Daha sonra biz baş başa bu konuları ortaya koyduk.” Dedi.

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