Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından ortak açıklama

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün tüm Ortadoğu'yu ilgilendiren kritik bir toplantı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

İç savaş ülkesi Suriye'deki garantör ülkeler, bundan sonra atılacak adımları ele alındı. Çavuşoğlu, üçlü zirveden önce Lavrov ve Zarif ile birebir görüştü.

Astana sürecini yürüten üç ülke, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki noktalarda çatışmasızlık bölgeleri ilan etmişti. Anlaşmayla Türkiye, muhaliflerin elindeki en büyük vilayet İdlib'e askeri gözlemciler yerleştirdi.

"ACİL ÖNLEMLER ALMALIYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler alınması gerektiğini söyledi. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: HER TÜRLÜ ASKERİ ÇÖZÜM YASADIŞI OLUR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Suriye krizinde her türlü askeri çözümün yasadışı olacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak amacımız, Suriye krizine çözüm bulmak. En iyi çözüm, siyasi çözümdür. Her türlü askeri çözüm yasa dışıdır ve kalıcı olmayacaktır" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZA İVME KAZANDIRMALIYIZ"

Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin bu amaca ulaşmak için çalışmalara ivme kazandırmaları gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.