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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye Dışişleri Bakanıyla bir sohbetim oldu
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Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye Dışişleri Bakanıyla bir sohbetim oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 18:50:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye Dışişleri Bakanıyla bir sohbetim oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

"Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur.

Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz.

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